Знакомство с группой А: хозяева Евро-2024, "мадьяры", "крестоносцы" и "темная лошадка"

До старта чемпионата Европы по футболу 2024 года остались считаные дни. 24 лучшие сборные континента были разбиты на восемь групп. Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с участниками турнира и начнем с квартета А.

По традиции, в первую группу попала сборная хозяйка первенства - в данном случае это Германия. Компанию ей составили команды Венгрии, Шотландии и Швейцарии.

На субъективный взгляд, группа получилась довольно ровная, с главным фаворитом в лице Германии: это произошло во многом потому, что Венгрия и Шотландия были далеко не сильнейшими сборными в своих корзинах, а вот Швейцария, конечно, одна из сильнейших команд в четвертой корзине, в которой оказались вообще действующие чемпионы Европы итальянцы.

Более того, можно предположить что именно шансы сборной Швейцарии в этой группе из трио гостевых команд предпочтительнее. Во-первых, Швейцария входит в топ-20 команд рейтинга ФИФА; во-вторых, на прошлом Евро швейцарцы дошли до четвертьфинала, по пути обыграв действующих чемпионов мира – сборную Франции (!), а в третьих, думается что на полях Германии во многом германоязычные швейцарцы будут чувствовать себя как дома.

Швейцария

Вообще, сборная Швейцарии играет на чемпионатах Европы поступательно: если в своих первых двух Евро в 1996 и в 2004 годах сборная не вышла из группы и даже не одержала ни одной победы, то на Евро-2008 была одержана одна победа, причем над фаворитом – сборной Португалии со счетом 2:0. Хотя это можно объяснить тем, что то Евро была для них домашним. Но если на домашнем первенстве "красные крестоносцы" не вышли из группы, то на Евро-2016 это наконец удалось сделать, опередив в группе сборные Албании и Румынии, но в 1/8 финала швейцарцы проиграли Польше (1:1, 4:5 по пенальти). А на следующем Евро Швейцария смогла дойти до четвертьфинала, где проиграла Испании также лишь по пенальти - 1:3 (1:1).

Однако то, что сборная Швейцарии попала лишь в четвертую корзину, имеет и некоторые объективные причины. В отборочном турнире в своей группе они заняли только второе место, пропустив вперед Румынию, взяв лишь 17 очков. Главная проблема швейцарцев, судя по результатом отборочного турнира, в неумении "дожимать" соперника – половину своих матчей в группе они свели вничью, в том числе с командами-аутсайдерами Косово и Белоруссией. Но у "альпийской республики" и поражение в группе было лишь одно – в гостях с Румынией с минимальным счетом 0:1. Так что с другой стороны швейцарцев и победить никому легко не будет.

Лучший бомбардир сборной в отборе - Зеки Амдуни из английского "Бернли". Больше всех матчей на Евро за сборную.

Самыми опытными игроками в швейцарской сборной по числу сыгранных матчей на Евро являются Брель Эмболо (из "Монако"), Рикардо Родригес ("Торино"), Харис Сеферович ("Аль-Васль"), Джердан Шакири ("Чикаго Файр") и Янн Зоммер("Интер" Милан) - по 9.

Лучший бомбардир швейцарцев на чемпионатах Европы - Джердан Шакири (4 гола).

Много игроков сборной Швейцарии выступают в Бундеслиге. Это вратарь Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд), защитники Нико Эльведи ("Боруссия" Менхенгладбах), Седрик Цезигер ("Вольфсбург"), Сильван Видмер ("Майнц"), полузащитники Эдимилсон Фернандеш ("Майнц"), Гранит Джака ("Байер") и форвард Рубен Варгас из "Аугсбурга". Так что будет интересно посмотреть, как они сыграют со сборной Германии: в любом случае особо адаптироваться к Евро им не нужно, к германским стадионам они вполне должны были привыкнуть.

Венгрия

Но со швейцарцами за выход из группы вполне надеются побороться венгры. "Мадьяры" выиграли отборочную группу G без поражений и, во многом поэтому, попала в высокую вторую корзину на жеребьевке. Команда располагается на 26-м месте в рейтинге ФИФА. Венгрия принимала участие на четырех Евро: если первые два были в исторический период, то последующие два участия произошли на последних турнирах в 2016 и 2020 годах. Тем не менее Венгрия является бронзовым призером Евро-64, пусть это и случилось ровно 60 лет назад. В 2016 году Венгрия вышла из группы, но проиграла в 1/8 финала Бельгии с разгромным счетом 0:4, а на последнем Евро "мадьяры" не смогли отобраться из "группы смерти": разгромно проиграв Португалии (0:3), они сыграли вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2).

Рекордсменом Венгрии по числу сыгранных матчей на Евро является Адам Салаи - 7.

Лучшими бомбардирами в отборочном цикле стали Барнабаш Варга (4 гола) и Доминик Собослаи (4 гола и 4 результативные передачи)

Целая группа игроков венгерской сборной выступает в Бундеслиге: голкипер Петер Гулачи ("РБ Лейпциг"), защитники Мартон Дардаи("Герта"), Аттила Салаи ("Фрайбург"), полузащитник Ондраш Шефер ("Унион"), нападающий Роланд Шаллаи ("Фрайбург"). А полузащитник Бендегуз Болла выступает за швейцарский "Серветт" и хорошо осведомлен о местном футболе.

Шотландия

Таким образом, в этой группе "темной лошадкой" выглядит сборная Шотландии. На Евро "кельты" участвовали трижды и все три раза не проходили групповую стадию. Причем если в 1992 и 1996 годах были одержаны по одной победе (над сборной СНГ на Евро-92 со счетом 3:0 и над Швейцарией на Евро-96 со счетом 1:0), то на последнем Евро-2020 Шотландии не удалось победить ни разу: поражения от Чехии (0:2) и Хорватии (1:3) и лишь Англии принципиально не проиграли (0:0).

Рекордсменами Шотландии по числу сыгранных матчей на Евро являются Энди Горам, Гари Макаллистер и Стюарт Макколл - по 6.

Лучшим бомбардиром команды на отборочном этапе стал Скотт Мактоминай из "Манчестер Юнайтед" - 7 голов в 8 играх.

Почти все игроки шотландской сборной выступают либо в английском, либо шотландском первенствах. Только три защитника выступают за пределами Британии, это Киран Тирни ("Реал Сосьедад"), Джек Хендри ("Аль-Иттифак") и Скотт Маккенна ("Копенгаген").

Германия

Сборная Германии является одним из фаворитов домашнего Евро и точно собирается выходить из группы с первого места. Немцы чаще других сборных играли в финальной части Евро - 13 раз. Они трехкратные чемпионы Европы (1972, 1980, 1996), девять (!) раз доходили до стадии полуфинала, в шести случаях из них выходили в финал!

Однако в рейтинге ФИФА сборная занимает только 16-е место – это связано с неудачными играми на последних чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, когда Германия оба раза не смогла выйти даже из группы, а также вылетом на последнем Евро в 1/8 финала.

Рекордсменами сборной Германии по числу сыгранных матчей на Евро из действующих игроков являются Томас Мюллер и Мануэль Нойер – по 15 игр. Возглавляет сборную Германии Юлиан Нагельсман, молодой 36-летний специалист (самый молодой тренер в истории Бундеслиги и ЛЧ), имеющий за своими плечами опыт руководства мюнхенской "Баварией", "РБ Лейпцига" и "Хоффенхайма". Также тренер известен тем, что и сам делает ставку на молодых игроков.

В состав вернулся Тони Кроос и Евро-2024 станет его последним за сборную (и вообще в профессиональном футболе), так что он хочет уйти красиво и поднять кубок чемпионов Европы, как и вся сборная, в любом случае выступить достойно при родных трибунах.

Однако в последней товарищеской игре сборная сыграла вничью с командой, которая даже не смогла отобраться на Евро – с Украиной со счетом 0:0. Очевидно у Германии большие проблемы при игре первым номером и "взламывании" обороны соперника. Но вполне возможно, на самом Евро мы увидим куда более качественную игры Бундесманшафт.

Матч открытия Евро-2024 состоится 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии.

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