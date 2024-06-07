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Новости спорта Футбол Евро-2024
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Восходящую звезду "Барселоны" оставили без Евро-2024

Восходящую звезду "Барселоны" оставили без Евро-2024
©rfef.es

Сборная Испании по футболу назвала состав на чемпионат Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

В окончательную заявку не попал 17-летний защитник Пау Кубарси, восходящая звезда "Барселоны". 9 мая с ним продлили контракт до 30 июня 2027 года. А сегодня, 7 июня, его трансферная стоимость выросла с 25 до 30 миллионов евро. Хотя еще в декабре он оценивался в 1,5 миллиона евро.

Список сборной Испании из 26 футболистов:

вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад"), Давид Райя ("Арсенал");

защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – "Реал"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Эмерик Ляпорт ("Аль-Наср"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Алекс Гримальдо ("Байер"), Марк Кукурелья ("Челси");

полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Родри ("Манчестер Сити"), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри, Фермин Лопес (оба – "Барселона"), Алекс Баэна ("Вильярреал");

нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – "Барселона"), Дани Ольмо ("Лейпциг"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Айосе Перес ("Бетис"), Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад").

Испания в группе B сыграет с командами Хорватии, Италии и Албании.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Испания

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