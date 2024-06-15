Восходящая звезда сборной Германии забил первый гол на Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу-2024 забит первый гол, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его автором стал восходящая звезда сборной Германии - 21-летний полузащитник Флориан Вирц.
В стартовом матче домашнего турнира Бундестим в рамках группы А встречается с Шотландией. Матч проходит на "Альянц-Арене" в Мюнхене.
Вирц отличился на десятой минуте, когда мяч после его удара влетел в ворота рикошетом от штанги. Этот гол стал первым на Евро-2024.
Напомним, кроме Германии и Шотландии в группе А играют Венгрия и Швейцария.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.
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