Восходящая звезда сборной Германии забил первый гол на Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу-2024 забит первый гол, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его автором стал восходящая звезда сборной Германии - 21-летний полузащитник Флориан Вирц.

В стартовом матче домашнего турнира Бундестим в рамках группы А встречается с Шотландией. Матч проходит на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

Вирц отличился на десятой минуте, когда мяч после его удара влетел в ворота рикошетом от штанги. Этот гол стал первым на Евро-2024.

Напомним, кроме Германии и Шотландии в группе А играют Венгрия и Швейцария.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.