Сборная Франции по футболу опубликовала итоговую заявку на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

В окончательном списке значится главная звезда сборной Киллиан Мбаппе, который недавно был представлен в составе мадридского "Реала". Полный состав национальной команды представлен ниже.

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс").

Защитники: Жюль Кунде ("Барселона"), Жонатан Клосс ("Марсель"), Бенжамен Павар ("Интер"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ферлан Менди ("Реал" Мадрид).

Полузащитники: Юссуф Фофана ("Монако"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Орельен Чуамени ("Реал" Мадрид), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Н’Голо Канте ("Аль-Иттихад"), Эдуардо Камавинга ("Реал" Мадрид).

Нападающие: Брэдли Барколя ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Лос-Анджелес"), Рандаль Коло Муани ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Маркус Тюрам ("Интер").

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Соперниками французов в группе D станут сборные Польши, Австрии и Нидерландов.