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Новости спорта Футбол Евро-2024
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Во Франции решили судьбу Мбаппе

Во Франции решили судьбу Мбаппе
©instagram.com/psg/

Сборная Франции по футболу опубликовала итоговую заявку на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

В окончательном списке значится главная звезда сборной Киллиан Мбаппе, который недавно был представлен в составе мадридского "Реала". Полный состав национальной команды представлен ниже.

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс").

Защитники: Жюль Кунде ("Барселона"), Жонатан Клосс ("Марсель"), Бенжамен Павар ("Интер"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ферлан Менди ("Реал" Мадрид).

Полузащитники: Юссуф Фофана ("Монако"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Орельен Чуамени ("Реал" Мадрид), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Н’Голо Канте ("Аль-Иттихад"), Эдуардо Камавинга ("Реал" Мадрид).

Нападающие: Брэдли Барколя ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Лос-Анджелес"), Рандаль Коло Муани ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Маркус Тюрам ("Интер").

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Соперниками французов в группе D станут сборные Польши, Австрии и Нидерландов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Мбаппе Килиан Франция Чемпионат Европы по футболу Евро-2024 Еврофутбол Футбол

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