В УЕФА назвали фаворитов Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата Европы по футболу – 2024, передает Vesti.kz со ссылкой на DPA.
Турнир состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля.
"Я считаю сборную Германии одним из главных фаворитов турнира. Также никогда не стоит недооценивать Испанию. Еще есть сборные Бельгии, Хорватии, Нидерландов. Но Германия, Франция, Англия и Португалия являются главными фаворитами Евро", - заявил Чеферин.
Напомним, что действующим победителем турнира является команда Италии, которая в финале Евро-2020 переиграла Англию в серии пенальти.
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