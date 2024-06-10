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Новости по теме: Евро 2024

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В сборной Германии произошел конфликт перед Евро-2024

В сборной Германии произошел конфликт перед Евро-2024
©x.com/DFB_Team

В стане сборной Германии произошел конфликт в преддверии домашнего Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел на тренировке команды. Его участниками стали защитник Антонио Рюдигер и нападающий Никлас Фюллькруг.

По данным Bild, Рюдигер совершил грубый подкат под Фюллькруга, что вызвало недовольство форварда.

Некоторое время Фюллькруг оставался на газоне, выражая свое возмущение. Когда он наконец поднялся, между игроками произошла стычка.

Напомним, в ночь с 14 на 15 июня сборная Германии проведет свою первую игру на чемпионате Европы. В матче открытия турнира немцы сыграют против команды Шотландии. Также, в группе A выступят сборные Венгрии и Швейцарии.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Германия

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