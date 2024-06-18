Уникально и необычно: в сборной Германии нашли, как удивить фанатов на Евро

На чемпионате Европы по футболу сборная Германии приковала внимание болельщиков не только своей игрой, но и оригинальной экипировкой, сообщают Vesti.kz.

Команда удивила тем, что разместила на форме маленькие карты страны с их инициалами и местом рождения игроков.

Эта деталь добавила индивидуальность и уникальность к общему виду команды, подчеркивая многообразие происхождения игроков и их географическую принадлежность.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии в матче открытия обыграла Шотландию, а во втором туре сыграет с командой Венгрии.