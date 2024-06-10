"У них хорошее поколение". Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил мнение о фаворитах предстоящего чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz. Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
"Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда", - цитирует Гвардиолу журналист Виктор Наварро.
Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли Англию.
На предстоящем Евро-2024 Италия сыграет в группе B с командами Испании, Хорватии и Албании. Германия выступит в квартете A, где ее соперницами будут команды Венгрии, Швейцарии и Шотландии. Англия выступит в квартете C со сборными Дании, Сербии и Словении.
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