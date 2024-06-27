Турция вырвала победу на Евро-2024 и отправила Чехию домой

Сборные Чехии и Турции провели матч заключительного тура Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
В третьем туре квартета F соперники сошлись в Гамбурге.
Уже на 20-й минуте чехи остались в меньшинстве после удаления Антонина Барака. Впрочем, турки не сразу воплотили в гол свое численное преимущество: лишь на 51-й минуте капитан команды Хакан Чалханоглу распечатал ворота соперников.
Hakan Çalhanoğlu.#EURO2024 | #CZETUR pic.twitter.com/4L27VbdnlE— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
Однако чехи не бросили играть и на 66-й минуте ответили голом своего капитана Томаша Соучека.
©️ #EURO2024 https://t.co/TMJV7kVjyM pic.twitter.com/LBftJZO2C5— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 26, 2024
Турция сумела забрать три очка в компенсированное ко второму тайму время. На 94-й минуте Дженк Тосун забил решающий гол - 2:1.
После финального свистка красную карточку заработал чешский футболист Томаш Хоры, принимавший активное участие в потасовке.
Эта игра изобиловала борьбой, и помимо двух удалений, команды совместно заработали 18 предупреждений (семь чехи и 11 турки).
Сборная Турции набрала шесть очков и вышла в плей-офф турнира. У Чехии один балл и последнее место в группе.
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