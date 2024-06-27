Турция вырвала победу на Евро-2024 и отправила Чехию домой

Сборные Чехии и Турции провели матч заключительного тура Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

В третьем туре квартета F соперники сошлись в Гамбурге.

Уже на 20-й минуте чехи остались в меньшинстве после удаления Антонина Барака. Впрочем, турки не сразу воплотили в гол свое численное преимущество: лишь на 51-й минуте капитан команды Хакан Чалханоглу распечатал ворота соперников.

Однако чехи не бросили играть и на 66-й минуте ответили голом своего капитана Томаша Соучека.

Турция сумела забрать три очка в компенсированное ко второму тайму время. На 94-й минуте Дженк Тосун забил решающий гол - 2:1.

После финального свистка красную карточку заработал чешский футболист Томаш Хоры, принимавший активное участие в потасовке.

Эта игра изобиловала борьбой, и помимо двух удалений, команды совместно заработали 18 предупреждений (семь чехи и 11 турки).

Сборная Турции набрала шесть очков и вышла в плей-офф турнира. У Чехии один балл и последнее место в группе.

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