Турция vs Грузия: где смотреть матч Евро-2024

Сегодня, 18 июня, сыграют сборные Турции и Грузии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.
Встреча первого тура группы F состоится в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк", обслужит ее рефери из Аргентины Факундо Телло. Начало - в 21:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Напомним результаты прошедших матчей первого тура:
группа А: Германия - Шотландия 5:1, Венгрия - Швейцария 1:3;
группа В: Испания - Хорватия 3:0, Италия - Албания 2:1;
группа D: Польша - Нидерланды 1:2; Австрия - Франция 0:1
группа C: Словения - Дания 1:1, Сербия - Англия 0:1.
группа E: Бельгия - Словакия 0:1, Румыния - Украина 3:0.
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