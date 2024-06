Турецкий Месси узнал цену исторического достижения на Евро

Полузащитник "Реала" и сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал победу над Грузией (3:1) в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, проходящего в эти дни в Германии, передают Vesti.kz.

Гюлер, которого на родине называют Турецким Месси, отметился голом на 65-й минуте. Он стал самым молодым игроком в истории, забившим в своем дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Арда превзошел достижение Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота Греции.

После игры он удостоился похвалы от одноклубников и главного тренера "Реала" Карло Анчелотти.

⚪️📱 Arda Güler: "Some of my Real Madrid teammates congratulated me, they texted me right after the game and Ancelotti did the same... I’m glad I have them!".



"My dreams have not come true yet, only a few of them". pic.twitter.com/smdrVfxbkD