Топовый защитник высказался о противостоянии с Мбаппе на Евро-2024

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о соперничестве с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе на предстоящем Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz. Обе сборные сыграют в группе D.

"С французами всегда непросто. Все прекрасно знают, что у этой команды классные игроки, которые будут готовы сразу же наказать нас за малейшую ошибку. Но и мы знаем, что можем доставить французам проблемы, если будем готовы на сто процентов и здорово сыграем как в защите, так и в атаке. Случиться может что угодно, особенно на крупном турнире.

Нет, я не стану как-то особенно готовиться к противостоянию с Мбаппе. Не важно, с кем ты играешь. Ты просто готовишь себя к турниру. Ты уже кое-что знаешь: как играет соперник, что он из себя представляет, какие у него сильные и слабые стороны. Это относится ко всем командам, а не только к французам и Мбаппе. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы хорошо обороняться как команда", - цитирует ван Дейка сайт УЕФА.