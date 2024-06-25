Стало известно, когда Мбаппе сыграет на Евро-2024 после травмы

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового эатпа Евро-2024 против Польши, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе получил перелом носа в первом туре против Австрии (1:0) после чего был заменен и госпитализирован.

Матч второго тура с Нидерландами (0:0) новичок "Реала" пропустил. Для него была изготовлена специальная защитная маска, которую он протестировал в товарищеском матче против дубля немецкого "Падерборна".

Сегодня, 25 июня Франция сыграет с Польшей в рамках третьего тура. Матч в Дортмунде начнется в 21:00 по казахстанскому времени.