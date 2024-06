Стали известны планы топ-клуба на лидера сборной Грузии

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретился с Хвичей Кварацхелия и его агентом сегодня в Германии, где проходит чемпионат Европы-2024 по футболу, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, послание "Наполи" игроку было четким: клуб не планирует отпускать его этим летом, так как он является ключевым игроком для главного тренера Антонио Конте.

Сразу после Евро "Наполи" отправит предложение футболисту о новом контракте. Его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Напомним, что Кварацхелия помог сборной Грузии сенсационно обыграть Португалию (2:0) и впервые в своей истории выйти в плей-офф континентального турнира. В 1/8 финала команда Вилли Саньоля сыграет с Испанией. Матч состоится 30 июня в Кельне.

