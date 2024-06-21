Состоялась тренерская отставка во время чемпионата Европы

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С поста главного тренера был уволен Роберт Пейдж. В этой должности он находился с 2020 года. Под его руководством сборная Уэльса заняла третье место в группе D отборочного цикла Евро. А в финале стыковых матчей валлийцы уступили Польше - 0:0 (по пенальти 4:5).
Прежде Пейдж возглавлял молодежную сборную Уэльса (U-21), а также английские клубы "Нортгемптон Таун" и "Порт Вейл".