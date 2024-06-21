В сборной Уэльса состоялась тренерская отставка во время чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, куда не смогли отобраться валлийцы, передают Vesti.kz.

С поста главного тренера был уволен Роберт Пейдж. В этой должности он находился с 2020 года. Под его руководством сборная Уэльса заняла третье место в группе D отборочного цикла Евро. А в финале стыковых матчей валлийцы уступили Польше - 0:0 (по пенальти 4:5).

Прежде Пейдж возглавлял молодежную сборную Уэльса (U-21), а также английские клубы "Нортгемптон Таун" и "Порт Вейл".