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Новости по теме: Евро 2024
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Состоялась тренерская отставка во время чемпионата Европы

Состоялась тренерская отставка во время чемпионата Европы
©faw.cymru

В сборной Уэльса состоялась тренерская отставка во время чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, куда не смогли отобраться валлийцы, передают Vesti.kz.

С поста главного тренера был уволен Роберт Пейдж. В этой должности он находился с 2020 года. Под его руководством сборная Уэльса заняла третье место в группе D отборочного цикла Евро. А в финале стыковых матчей валлийцы уступили Польше - 0:0 (по пенальти 4:5).

Прежде Пейдж возглавлял молодежную сборную Уэльса (U-21), а также английские клубы "Нортгемптон Таун" и "Порт Вейл".

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Метки:
Футбол Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу

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