Шотландия vs Венгрия: где и как смотреть матч Евро-2024

В ночь с 23 на 24 июня состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу Шотландия - Венгрия, передают Vesti.kz.
Встреча группы A пройдет в Штутгарте на стадионе "МХП-Арена" и обслужит ее аргентинский судья Факундо Тельо. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Перед этим противостоянием шотландцы, набрав 1 балл, находятся на третьей строчке, тогда как венгры после двух поражений располагаются на последней, четвертой строчке.
Напомним результаты всех матчей квартета А:
Германия - Шотландия - 5:1;
Венгрия - Швейцария - 1:3;
Германия - Венгрия - 2:0;
Шотландия - Швейцария - 1:1.
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...