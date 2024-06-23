Шотландия vs Венгрия: где и как смотреть матч Евро-2024

В ночь с 23 на 24 июня состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу Шотландия - Венгрия, передают Vesti.kz.

Встреча группы A пройдет в Штутгарте на стадионе "МХП-Арена" и обслужит ее аргентинский судья Факундо Тельо. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим противостоянием шотландцы, набрав 1 балл, находятся на третьей строчке, тогда как венгры после двух поражений располагаются на последней, четвертой строчке.

Напомним результаты всех матчей квартета А:

Германия - Шотландия - 5:1;

Венгрия - Швейцария - 1:3;

Германия - Венгрия - 2:0;

Шотландия - Швейцария - 1:1.

Швейцария vs Германия: где и как смотреть матч Евро-2024