Сборные Румынии и Украины представили составы на матч Евро-2024

Сборные Румынии и Украины назвали составы на матч группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Игра группы E пройдет на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и начнется в 18:00 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Румыния: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рацю, Марин Р., Ман, Марин М., Станчу, Коман, Драгуш.

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Мудрик, Степаненко, Судаков, Цыганков, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Довбик.

В другом матче квартета сыграют команды Бельгии и Румынии. Начало в 21:00.