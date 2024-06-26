В сборной Португалии приняли решение по Роналду на матч с Грузией

Сборные Грузии и Португалии представили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Гельзенкирхене и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Лидер и капитан португальцев 39-летний Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут.

Грузия: Мамардашвили, Кверквелия, Кашия, Двали, Какабадзе, Меквабишвили, Кочорашвили, Цитаишвили, Давиташвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Португалия: Кошта, Семеду, А. Силва, Диаш, Канселу, Невеш, Пальинья, Фернандеш, Б. Силва, Феликс, Роналду.

Португальцы, набрав шесть очков, досрочно вышли из группы F плей-офф. У команды Турции три балла, команды Чехии и Грузии набрали по одному очку. В параллельном матче сыграют Чехия и Турция.