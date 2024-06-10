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Новости по теме: Евро 2024

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В сборной Польши приняли решение по Левандовски на Евро-2024

В сборной Польши приняли решение по Левандовски на Евро-2024
©pzpn.pl

Объявлен состав сборной Польши на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, сообщают Vesti.kz.

В список главного тренера поляков Михала Пробежа включены 26 футболистов, в том числе и звездный нападающий "Барселоны" 35-летний Роберт Левандовски.

Команда Польши выступит в группе D вместе с командами Австрии, Нидерландов и Франции.

Состав сборной Польши выглядит следующим образом:

Вратари: Войцех Щченсны ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупски ("Болонья", Италия), Марцин Булка ("Ницца", Франция).

Защитники: Бартош Берешиньски ("Эмполи", Италия), Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Павел Давидович ("Верона", Италия), Якуб Кивиор ("Арсенал", Англия), Тимотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн", Германия), Бартош Саламон ("Лех"), Себастьян Валукиевич ("Эмполи", Италия).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски ("Ланс", Франция), Камил Гросицки ("Краковия"), Якуб Модер ("Брайтон", Англия), Якуб Петровски ("Лудогорец", Болгария), Тарас Романчук ("Ягеллония"), Бартош Слиш ("Атланта Юнайтед", США), Себастьян Шиманьски ("Фенербахче", Турция), Дамиан Шиманьски (АЕК, Греция), Кацпер Урбаньский ("Болонья", Италия), Никола Залевски ("Рома", Италия), Петр Зелиньски ("Наполи", Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски ("Барселона", Испания), Аркадиуш Милик ("Ювентус", Италия), Кароль Свидерски ("Верона", Италия), Кшиштоф Пентек ("Истанбул", Турция), Адам Букса ("Антальяспор", Турция).

В группе D Польша сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Францией.

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