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Новости по теме: Евро 2024
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Сборной Грузии вынесли вердикт после сенсации на Евро-2024

Сборной Грузии вынесли вердикт после сенсации на Евро-2024
©instagram.com/geo__team/

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци прокомментировал успех сборной Грузии на Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт".

Команда Вилли Саньоля, дебютировавшая на Евро-2024 сенсационно вышла в 1/8 финала турнира.

"Сборная Грузии сотворила чудо, выйдя в плей‑офф чемпионата Европы впервые в истории. Очень рад за Хвичу - он в очередной раз показал, каким блестящим футболистом он является. Что касается матча 1/8 финала против Испании, я думаю, что пройти испанцев будет почти нереально", - заявил Камоцци.

Матч 1/8 финала Испания - Грузия пройдет 30 июня в Кельне.

Напомним, на групповом этапе грузины уступили сборной Турции со счетом 1:3, затем сыграли вничью с Чехией (1:1) и обыграли команду Португалии (2:0).

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Метки:
Грузия Испания Португалия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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