В сборной Франции нашли слабое место у команды Бельгии перед матчем Евро-2024

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга прокомментировал отсутствие голкипера Тибо Куртуа в сборной Бельгии, сообщают Vesti.kz. Французы и бельгийцы сыграют в 1/8 финала Евро-2024.
"Не знаю, был у Куртуа конфликт с тренером, но для Франции хорошо, что он не играет. Это хороший вратарь, ведь он отражает все удары", - цитирует RMC Sport.
Отметим, что Камавинга и Куртуа выступают за мадридский "Реал". Куртуа большую часть сезона пропустил из-за тяжелой травмы.
Belgian Pride. 🇧🇪🔥 #UKRBEL #EURO2024 pic.twitter.com/5noBV0pkMu— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 26, 2024
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