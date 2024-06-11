Сборная Нидерландов оформила второй разгром перед Евро-2024

Сборная Нидерландов по футболу нанесла разгромное поражение команде Исландии в товарищеском матче, передают Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Фейеноорд" в Роттердаме и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей голы забили Хави Симонс (23-я минута), Вирджил ван Дейк (49-я), Дониэлл Мален (79-я) и Ваут Вегхорст (90+3).
Ранее в рамках подготовки у чемпионату Европы-2024 сборная Нидерландов разгромила команду Канады (4:0).
Евро-2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов попала в группуD, где ей предстоит сыграть с командами Польши, Австрии и Франции.
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