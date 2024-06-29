Сборная Германии узнала хорошие новости перед стартом плей-офф Евро-2024

Сборная Германии в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Данией может рассчитывать на основного центрального защитника Антонио Рюдигера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

По информации источника, приведенной в соцсетях Рюдигер вероятнее всего окажется в стартовом составе.

Напомним, немецкий защитник испытал проблемы с бедром в конце матча группового этапа против Швейцарии (1:1).

Встреча Германия - Дания состоится в Дортмунде сегодня. Начало встречи в 00:00 по казахстанскому времени.