Сборная Германии узнала хорошие новости перед стартом плей-офф Евро-2024

Сборная Германии в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Данией может рассчитывать на основного центрального защитника Антонио Рюдигера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.
По информации источника, приведенной в соцсетях Рюдигер вероятнее всего окажется в стартовом составе.
Напомним, немецкий защитник испытал проблемы с бедром в конце матча группового этапа против Швейцарии (1:1).
Встреча Германия - Дания состоится в Дортмунде сегодня. Начало встречи в 00:00 по казахстанскому времени.
Winning mood 😍#DFB #GermanFootball #GermanMNT #EURO2024 #GERHUN— German Football (@DFB_Team_EN) June 19, 2024
📸 DFB/ Philipp Reinhard pic.twitter.com/XrN5XYhEqd
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