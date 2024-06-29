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Новости по теме: Евро 2024
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Самый возрастной игрок Евро-2024 сделал признание о Роналду

Самый возрастной игрок Евро-2024 сделал признание о Роналду
©x.com/selecaoportugal

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о роли Криштиану Роналду на Евро-2024, сообщают Vesti.kz. 41-летний Пепе является самым возрастным игроком чемпионата Европы.

"Роналду голоден до голов, это правда. Но вы видели, с каким рвением он старается помочь команде на поле? Это невероятно. Ему 39, но он отлично справляется. В нашей команде он провел за сборную больше всего игрового времени. Надеюсь или, вернее, уверен, что в плей-офф он еще подарит нам много радостных моментов", - цитирует Пепе пресс-служба УЕФА.

Роналду 39 лет. На Евро-2024 он провел три матча, забив один гол и сделав ассист. В 1/8 финала португальцы 1 июля сыграют во Франкфурте-на-Майне со Словенией.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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