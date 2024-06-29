Самый возрастной игрок Евро-2024 сделал признание о Роналду

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о роли Криштиану Роналду на Евро-2024, сообщают Vesti.kz. 41-летний Пепе является самым возрастным игроком чемпионата Европы.
"Роналду голоден до голов, это правда. Но вы видели, с каким рвением он старается помочь команде на поле? Это невероятно. Ему 39, но он отлично справляется. В нашей команде он провел за сборную больше всего игрового времени. Надеюсь или, вернее, уверен, что в плей-офф он еще подарит нам много радостных моментов", - цитирует Пепе пресс-служба УЕФА.
Роналду 39 лет. На Евро-2024 он провел три матча, забив один гол и сделав ассист. В 1/8 финала португальцы 1 июля сыграют во Франкфурте-на-Майне со Словенией.
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...