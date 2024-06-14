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Новости по теме: Евро 2024

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Самая сексуальная футбольная болельщица приехала на Евро-2024 и показала грудь

Самая сексуальная футбольная болельщица приехала на Евро-2024 и показала грудь
©instagram.com/knolldoll/

Хорватская модель и болельщица Иванна Кнолль опубликовала фото из Германии, где стартует чемпионат Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Девушка показала откровенное фото из Берлина в выполненном в классическом для формы сборной Хорватии дизайне. Хорваты на Евро-2024 сыграют в группе B с командами Испании, Италии и Албании.

На ее страницу в Instagram подписаны три миллиона человек. Широкую известность она получила на чемпионате мира-2022 в Катаре, где во время футбольных матчей расхаживала в откровенных нарядах, чем вызвала недовольство у местных жителей. Поскольку в этой стране запрещается носить футболки без рукавов, облегающую одежду, короткие шорты, юбки и платья.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Хорватия Девушки в спорте

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