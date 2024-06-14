Самая сексуальная футбольная болельщица приехала на Евро-2024 и показала грудь

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На ее страницу в Instagram подписаны три миллиона человек. Широкую известность она получила на чемпионате мира-2022 в Катаре, где во время футбольных матчей расхаживала в откровенных нарядах, чем вызвала недовольство у местных жителей. Поскольку в этой стране запрещается носить футболки без рукавов, облегающую одежду, короткие шорты, юбки и платья.