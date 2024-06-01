Руни назвал победителя Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни оценил шансы футболистов Гарета Саутгейта выиграть чемпионат Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

"Англия может выиграть Евро-2024. Я думаю, что сейчас мы имеем дело с тем, что другие страны начинают немного опасаться Англии.

На предыдущих турнирах другие команды видели, что Англия хороша, но такого страха не было. Однако сейчас Англия вызывает страх", - приводит слова Руни Daily Mail.