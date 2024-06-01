Руни назвал победителя Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни оценил шансы футболистов Гарета Саутгейта выиграть чемпионат Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.
"Англия может выиграть Евро-2024. Я думаю, что сейчас мы имеем дело с тем, что другие страны начинают немного опасаться Англии.
На предыдущих турнирах другие команды видели, что Англия хороша, но такого страха не было. Однако сейчас Англия вызывает страх", - приводит слова Руни Daily Mail.
Сборная Англии сыграет в квартете С против Словении, Дании и Сербии.
Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что один из игроков английской команды способен выиграть "Золотой мяч", подробности - здесь.
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