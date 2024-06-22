Руни нашел слабое место у Англии на Евро-2024 и предложил замену

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился своим мнением о качестве игры команды Гарета Саутгейта на чемпионате Европы, передает Vesti.kz на BBC.

Сборная Англии после двух туров располагается на первой строчке в своем квартете. Команда с Туманного Альбиона обыграла Сербию (1:0) и поделила очки с Данией (1:1).

В заключительном туре Англия сыграет со Словенией, а Дания - с Сербией.

"В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить, а Харри Кейн не сильный оратор", – высказался Руни.

Примечательно, что английская сборная является самой дорогой на континентальном первенстве в Германии. Суммарная стоимость игроков команды составляет 1,5 миллиарда евро.

Турнир стартовал 14 июня и продлится до 14 июля. Последним победителем соревнования является сборная Италии.