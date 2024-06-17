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Румыния vs Украина: где смотреть матч Евро-2024

Румыния vs Украина: где смотреть матч Евро-2024
©frf.ro

Сегодня, 17 июня, сыграют сборные Румынии и Украины на групповом этапе чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча первого тура группы E состоится в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", обслужит ее рефери из Швеции Гленн Нюберг. Начало - в 18:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним результаты прошедших матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия 5:1, Венгрия - Швейцария 1:3;

группа В: Испания - Хорватия 3:0, Италия - Албания 2:1;

группа D: Польша - Нидерланды 1:2;

группа C: Словения - Дания 1:1, Сербия - Англия 0:1.

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Метки:
Румыния Украина Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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