Роналду удивил своей реакцией на нападение фанатов перед стартом Евро-2024

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о болельщиках в преддверии первого матча на чемпионате Европы, передает Vesti.kz.

Накануне, во время открытой тренировки национальной команды на поле выбежали фанаты, которые устремились к Криштиану. Однако главную звезду удалось спасти от посягательств усилиями стюардов и голкипера португальцев Жозе Са.

"Сложилось впечатление, что мы находимся в Португалии. Спасибо всем за поддержку", - заявил Роналду на своем Instagram-аккаунте.

На групповой стадии Евро-2024, который проходит в Германии, португальская сборная встретится с национальными командами Чехии, Турции и Грузии.

В первом матче подопечным Роберто Мартинеса будет противостоять Чехия. Встреча состоится 18 июня.