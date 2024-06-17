На Роналду снова напали. Его ответные действия вызвали восторг зрителей

Португальская звезда Криштиану Роналду остается главным ньюсмейкером на чемпионате Европы-2024 по футболу, который проходит в Германии, передает Vesti.kz.

Очередная тренировка национальной команды была нарушена болельщиком, который перелез через ограждения и подбежал к Роналду. Футболист дружелюбно встретил фаната и сделал с ним совместную фотографию. После чего нарушителя увели с поля под овации зрителей.

La reacción de Cristiano Ronaldo con este aficionado que saltó la valla y le pidió calma a los de seguridad.



ES EL MEJOR 😍🐐👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/CIhgEHnJcT — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 16, 2024

Днем ранее к Роналду пыталась прорваться группа фанатов, но стюарды вместе с одним из игроков команды спасли своего лидера.

Отметим, что в первой игре турнира португальцы встретятся с Чехией 18 июня. Также в их группе есть сборные Грузии и Турции.