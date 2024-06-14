Роналду оценил свою форму перед Евро-2024

Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о готовности команды и о своей форме перед стартом Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Чемпионат Европы начнется сегодня 14 июня в Германии. Турнир продлится до 14 июля.
"Наша команда полностью спокойна, не заметил, чтобы кто-то сильно волновался. Я уверен, что все будет хорошо. Нынешнее поколение португальских футболистов заслуживает победы на таком турнире. Нам нужно продолжать мечтать. Я полностью готов к Евро, до первого матча осталось не так много времени", - передает слова нападающего Al Nassr Zone.
Сборная Португалии выступит в группе F вместе командами Турции, Чехии и Грузии.
Первый матч португальцы проведут проведут против Чехии 18 июня.
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