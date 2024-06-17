Португальская звезда Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с партнерами по сборной страны во время подготовки к матчам чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Публикация получилась очень эффектной. Сокомандники Криштиану подняли его над землей, а сам Роналду изобразил очень пафосное выражение лица.

Пользователи соцсетей позитивно восприняли эту публикацию:

"Вот это настрой! Какая классная атмосфера в команде" "А говорили, что Роналду все портит. Где? Посмотрите как им классно" "Чемпионы Европы готовы побеждать" "Роналду покажет свое величие"

Отметим, что сборная Португалии стартует на Евро-2024 матчем с командой Чехии 18 июня. Также в их группе выступят сборные Грузии и Турции.