Разгромом завершился матч Украины перед Евро-2024

Сборная Украины в товарищеском матче обыграла национальную команду Молдовы, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Сергея Реброва.

Уже на второй минуте гости забили первый гол. Автором мяча стал Роман Яремчук. Под конец первого тайма Украина усилиями Виктора Цыганкова (43 минута) удвоила преимущество.

На 49-й минуте Артем Довбик забил третий гол, а на 55-й Георгий Судаков установил окончательный результат.

На Евро-2024, который пройдет с 14 по 14 июля в Германии команда Украины сыграет в группе F с Бельгией, Румынией и Словакией.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Украины проведет 17 июня в Мюнхене против команды Румынии.