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Новости по теме: Евро 2024
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В ПСЖ хотят заработать 100 миллионов на "чужой" звезде: известны детали

В ПСЖ хотят заработать 100 миллионов на "чужой" звезде: известны детали
©x.com/knvb

Полузащитник национальной сборной Нидерландов Хави Симонс стал одной из главных тем обсуждения в европейском футболе: "Пари Сен-Жермен", которому принадлежат права на игрока, может заработать на его трансфере, сообщает Vesti.kz.

Интерес к футболисту проявляют многие топ-клубы, а мюнхенская "Бавария" готовит "серьезное предложение" парижанам. Немецкий клуб активно работает над подписанием контракта с футболистом, но сделка осложняется интересом со стороны других клубов.

Так, ранее "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" уже проявили заинтересованность в полузащитнике и связались с парижским клубом для обсуждения возможного трансфера 21-летнего игрока.

Но ПСЖ не собирается продавать нидерландца этим летом, по причине трансфера, который станет возможен только после января 2025 года и значительная часть полученной суммы будет передана ПСВ. Вероятнее всего, Симонс снова уйдет в аренду.

Стоимость трансфера может составить около 100 миллионов евро, примерно такую же сумму "Бавария" ранее выплатила за Харри Кейна. Если Симонс перейдет в мюнхенский клуб, то "Бавария" намерена сделать его ключевым игроком команды: фавориты Бундеслиги впечатлены выступлением Хави в составе "Лейпцига".

Футболист не видит своего будущего в Париже и хочет сменить команду. Среди претендентов - "Барселона" и "Лейпциг", в котором голландец провел последний сезон.
Симонс уже успел поделиться своими планами.

"Я приму решение только после того, как сыграю в Кубке Европы и возьму отпуск. Я хочу сосредоточиться на этом турнире, потому что сейчас это мой приоритет, а потом мы поговорим с ПСЖ", - цитирует Симонса sport.es.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч Нидерланды - Франция пройдет в Лейпциге сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол ПСЖ Нидерланды

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