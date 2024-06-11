Появилось видео потасовки футболистов сборной Германии перед Евро-2024

Появилось видео конфликта между защитником Антонио Рюдигером и нападающим Никласом Фюллькругом, произошедшим на базе сборной Германии перед стартом домашнего чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Инцидент случился во время двусторонки. По информации Bidl, Рюдигер постоянно толкался и хватал Фюллькруга, а в одном из эпизодов повалил форварда на газон. Между игроками возникла напряженность, и они обменялись резкими репликами и потолкались.

В результате помощнику тренера Сандро Вагнеру пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы успокоить игроков.

После этого инцидента Рюдигер не вернулся к команде. Защиник отправился на пробежку с тренером по физподготовке, чтобы немного остыть.

‼️ Así ha sido el encontronazo entre Rüdiger y Füllkrug en un entrenamiento con Alemania.



¿Tensión en la 'Mannschaft'? #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/L5uUyCymda — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 10, 2024

Отметим, что Рюдигер и юллькруг играли друг против друга в финале Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии сыграет в группе А с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.