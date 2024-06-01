"Посмотрим, что будет на Евро...". Названы два претендента на "Золотой мяч"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал претендентов на "Золотой мяч". По его словам, этот приз может достаться одному из его подопечных, передают Vesti.kz.

"В этом сезоне борьба развернется между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что произойдет в финале Лиги чемпионов, на чемпионате Европы и в Кубке Америки. У Винисиуса есть шанс. Как и у Беллингема. Больше всего я работал с Винисиусом на поле. Это человек, который очень сосредоточен на том, что он делает. Он много страдает от оскорблений, но на тренировках всегда очень сконцентрирован. Мы много работали с ним на поле. Он стал лучше играть на фланге. Очень опасен внутри штрафной, потому что может забивать голы с одного захода. Он будет продолжать совершенствоваться", - приводит слова Анчелотти AS.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией" состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Англии, цвета которой защищает Джуд Беллингем, сыграет в квартете С против Словении, Дании и Сербии.

Кубок Америки-2024 примет США, с 20 июня по 14 июля.