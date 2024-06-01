Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные Евро-2024
Комментарии

"Посмотрим, что будет на Евро...". Названы два претендента на "Золотой мяч"

"Посмотрим, что будет на Евро...". Названы два претендента на "Золотой мяч"
©instagram.com/francefootball

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал претендентов на "Золотой мяч". По его словам, этот приз может достаться одному из его подопечных, передают Vesti.kz.

"В этом сезоне борьба развернется между Винисиусом и Беллингемом. Посмотрим, что произойдет в финале Лиги чемпионов, на чемпионате Европы и в Кубке Америки. У Винисиуса есть шанс. Как и у Беллингема.

Больше всего я работал с Винисиусом на поле. Это человек, который очень сосредоточен на том, что он делает. Он много страдает от оскорблений, но на тренировках всегда очень сконцентрирован. Мы много работали с ним на поле. Он стал лучше играть на фланге. Очень опасен внутри штрафной, потому что может забивать голы с одного захода. Он будет продолжать совершенствоваться", - приводит слова Анчелотти AS.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией" состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Англии, цвета которой защищает Джуд Беллингем, сыграет в квартете С против Словении, Дании и Сербии.

Кубок Америки-2024 примет США, с 20 июня по 14 июля.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Футбол Чемпионат Европы по футболу Лига чемпионов Евро 2024 Еврофутбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
1 июня, 20:25
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri Сборная Италии определилась с капитаном на Евро-2024
1 июня, 18:09
Евро-2024
©instagram.com/waynerooney Руни назвал победителя Евро-2024
1 июня, 15:46
Евро-2024
©instagram.com/francefootball "Посмотрим, что будет на Евро...". Названы два претендента на "Золотой мяч"
27 мая, 11:55
Евро-2024
©IG/cristiano/manuelneuer/oliviergiroud/ Звездные "ветераны" Евро-2024: последний танец Роналду, Нойера и Жиру?
24 мая, 23:50
Евро-2024
©instagram.com/ardaguler Турецкий Месси узнал хорошую новость
23 мая, 23:20
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri_En Сборная Италии объявила состав на Евро-2024
21 мая, 23:45
Евро-2024
©instagram.com/cristiano/ Найдено объяснение включению Роналду в заявку Португалии на Евро
21 мая, 20:06
Евро-2024
©ФК "Аль-Наср" В сборной Португалии решили судьбу Роналду
3 мая, 22:18
Евро-2024
©twitter.com/UEFA УЕФА объявил о решении по заявкам сборных на Евро-2024
2 мая, 22:13
Евро-2024
©fff.fr Сборная Франции узнала ужасную новость перед Евро-2024
29 апреля, 13:41
Евро-2024
©УЕФА В Казахстане покажут Евро-2024 в прямом эфире
24 апреля, 13:45
Евро-2024
©depositphotos.com Капелло назвал будущих звезд Евро-2024 и вынес вердикт Роналду
4 апреля, 10:05
Евро-2024
©КФФ В сборной Казахстана разочарованы разгромом от Греции за путевку на Евро-2024
29 марта, 22:36
Евро-2024
©instagram.com/ethnikiomada Греция нашла нового тренера после провала в отборе на Евро с Казахстаном
29 марта, 17:40
Евро-2024
©КФФ Во France Football вынесли вердикт Казахстану в Лиге наций
29 марта, 07:20
Евро-2024
©twitter.com/EURO2024 Назван главный фаворит Евро-2024: Германия вне топ-3

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus