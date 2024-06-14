Последний чемпионат Европы. Роналду вынесли вердикт в Португалии

Бывший нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма поделился своими ожиданиями от выступления 39-летнего Криштиану Роналду на чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz. Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
"Жду от него того же, что он делает всегда. Что Криштиану поведет за собой команду. Пусть покажет себя и приведет сборную Португалии к нужному результату. Все знают, какая у Роналду мотивация. Тем более, это будет для него последний чемпионат Европы. Он должен максимально проявить себя", - передает слова Куарежмы O Jogo.
Сборная Португалии выступит в группе F вместе командами Турции, Чехии и Грузии.
Первый матч португальцы проведут проведут против Чехии 18 июня.
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...