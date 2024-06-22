"Опыт, голы и опасные моменты". В сборной Португалии отметили важность Роналду на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес выразил мнение о важности Криштиану Роналду перед матчем группового этапа Евро-2024 против Турция, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 22 июня, Португалия и Турция сыграют в Дортмунде. Начало матча в 21:00 по казахстанскому времени.

"Роналду нанес три удара по воротам - больше всего на турнире в первый день. Он нападающий, зональный игрок. У наших футболистов часто появляется пространство, потому что Криштиану находится рядом.

Он очень важный футболист для нас. Мы не та команда, которая играет напрямую, с длинным пасом вперед, мы хотим выйти в финальную треть с шестью или семью игроками.

Он приносит нам опыт, голы и опасные моменты. Не нужно думать о его форме или о том, где он играл в прошлом году. Он забил 130 голов в 208 матчах за сборную, на все остальное смотреть не нужно", - цитирует Мартинеса AS.