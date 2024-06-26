Определилась третья пара в плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу стала известна третья пара 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам третьего тура в группе E в плей-офф вышли команды Румынии, Словакии и Бельгии. Бельгийцы уже точно сыграют с победителем группы D сборной Франции. Матч пройдет 1 июля в Дюссельдорфе.

В другой паре хозяева турнира сборная Германии в ранге победителя квартета A сыграет со второй командой группы C Данией. Игра состоится в ночь с 30 июня на 1 июля в Дортмунде.

Наконец, сборная Италии, ставшая второй в группе B, которую еще называли группой смерти сыграет со второй командой из квартета A Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.

Примечательно, что сборные Франции, Германии, Португалии, Испании и Бельгии попали в одну часть сетки плей-офф.

Напомним, что полный состав пар 1/8 финала определится после матчей третьего тура группы F: Грузия - Португалия и Чехия - Турция, которые будут сыграны сегодня, в ночь с 26 на 27 июня.