Охранник не впустил тренера сборной Турции на стадион: его реакция попала на видео

Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла столкнулся с неприятной ситуацией перед тем, как попасть на стадион "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, сообщают Vesti.kz.

Турецкая команда играла против Португалии во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

Монтелла первым вышел из автобуса, но охранник не узнал его и не сразу пропустил его. Причиной этого стало отсутствие аккредитации у итальянского тренера. Монтелла жестом показал, что оставил ее в автобусе.

Через несколько секунд кто-то из официальных лиц передал Монтелле аккредитацию, после чего тренер сборной Турции демонстративно показал ее охраннику.

Горячий итальянец вспыхнул, в то время как немец проявил профессионализм и остался хладнокровным.

O yaka kartı Türk kafilesi olduğu için soruldu. Vincenzo Montella da güvenliğin gözüne soktu. Razıyız senden..#TURvPOR pic.twitter.com/QNqH3TLq9k — 𝚂𝚊𝚖𝚞𝚎𝚕 (@Samuel_Gs1905) June 22, 2024

Напомним, Турция после двух туров занимает второе место в группе F, набрав три очка, и претендует на выход в плей-офф.