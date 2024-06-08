Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Евро-2024
Комментарии

Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче

Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче
©PSN Futbol

Форвард "Ювентуса" и сборной Польши Аркадиуш Милик пропустит Евро-2024. Главный тренер национальной команды Михал Пробеж подтвердил это, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне польская сборная у себя дома проводила заключительный товарищеский матч перед стартом Евро-2024. В родных стенах поляки обыграли Украину - 3:1. Но уже на второй минуте травму колена получил 30-летний нападающий Милик. После столкновения с хавбеком гостей Русланом Малиновским ему понадобилась срочная замена.

По итогам матча стало известно, что Аркадиуш выбыл из строя и не сможет поучаствовать на Евро. Об этом сообщил X-аккаунт PSN Futbol. Самое обидное, что он пропускает уже второй чемпионат Европы подряд из-за повреждений - на Евро-2020 он тоже не ездил.

В завершившемся сезоне он провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах и стал автором восьми голов. За сборную Польши он отыграл 72 встречи и забил 17 раз. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Ювентус Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Польша Украина Евро-2020 Травма

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 11:30
Евро-2024
©PSN Futbol Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче
Сегодня , 09:30
Евро-2024
©IG/england Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024
Вчера , 21:58
Евро-2024
©rfef.es Восходящую звезду "Барселоны" оставили без Евро-2024
Вчера , 20:55
Евро-2024
©instagram.com/portugal УЕФА сделал заявление о Роналду
Вчера , 18:26
Евро-2024
©facebook.com/DFBTeamEN Кроос определился с планами после завершения карьеры на Евро-2024
Вчера , 09:50
Евро-2024
©ФК "Реал Мадрид" Мадридская связка и не только. 5 самых возрастных игроков Евро-2024
6 июня, 23:05
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024
6 июня, 20:41
Евро-2024
©twitter.com/Fenerbahce Жозе Моуринью назвал фаворита Евро-2024
6 июня, 07:40
Евро-2024
©x.com/equipedefrance Мбаппе сделал 1+2 в матче за сборную Франции и вошел в историю
6 июня, 07:20
Евро-2024
©instagram.com/sefutbol/ Сборная Испании учинила разгром 5:0 перед Евро-2024
5 июня, 18:45
Евро-2024
©ФК "Барселона" Топ-5 самых юных вундеркиндов Евро-2024. Кто они?
5 июня, 15:55
Евро-2024
©x.com/AlNassrFC Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция
5 июня, 09:08
Евро-2024
©figc.it Неожиданным исходом завершился матч Италия - Турция перед Евро-2024
5 июня, 08:51
Евро-2024
©instagram.com/rodrihernandezbr Лидер сборной Испании высказался о матче с Италией на Евро-2024
4 июня, 20:33
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Роналду сообщили хорошие новости перед Евро-2024
4 июня, 17:20
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Назван фаворит Евро-2024: это не Франция и не Германия
4 июня, 16:40
Евро-2024
©Meccsjegy.mlsz.hu Сколько экс-игроков КПЛ будет на Евро-2024? Один из них отказался от вызова в сборную
4 июня, 16:20
Евро-2024
©x.com/England Сборная Англии повторила необычный трюк 30-летней давности
4 июня, 14:20
Евро-2024
©depositphotos.com Где в Казахстане смотреть трансляцию Евро-2024: расписание матчей
4 июня, 11:00
Евро-2024
©x.com/England Англия разгромила сборную из топ-100 перед Евро-2024 по футболу
4 июня, 10:20
Евро-2024
©UEFA.com "Группа смерти": откуда появилось это выражение и кто в нее попал на Евро-2024
4 июня, 07:20
Евро-2024
©uaf.ua Сенсацией завершился матч Германия - Украина перед Евро-2024 по футболу
3 июня, 15:37
Евро-2024
©figc.it Сборная Италии понесла потерю перед Евро-2024
3 июня, 10:12
Евро-2024
©instagram.com/portugal Роналду отцепили из сборной Португалии перед Евро-2024
3 июня, 09:45
Евро-2024
©instagram.com/portugal Появилось признание о наследии Роналду и шансах Португалии на Евро-2024
1 июня, 20:25
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri Сборная Италии определилась с капитаном на Евро-2024
1 июня, 18:09
Евро-2024
©instagram.com/waynerooney Руни назвал победителя Евро-2024
1 июня, 15:46
Евро-2024
©instagram.com/francefootball "Посмотрим, что будет на Евро...". Названы два претендента на "Золотой мяч"
27 мая, 11:55
Евро-2024
©IG/cristiano/manuelneuer/oliviergiroud/ Звездные "ветераны" Евро-2024: последний танец Роналду, Нойера и Жиру?
24 мая, 23:50
Евро-2024
©instagram.com/ardaguler Турецкий Месси узнал хорошую новость

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus