"Один из лучших". Гризманн оценил важность Мбаппе для сборной

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о состоянии своего партнера по национальной команде Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.
Мбаппе в концовке матча первого тура групповой стадии Евро-2024 с Австрией (1:0) получил перелом носа и был немедленно госпитализирован.
"Мбаппе в хорошем состоянии, хотя его нос немного опух. Его участие будет зависеть от того, как он себя чувствует. Команда должна адаптироваться. Пока мы не знаем, выйдет ли Килиан на поле. Это один из лучших футболистов мира, играть вместе с ним и без него – большая разница", - передает слова Гризманна RMC Sport.
Сегодня, 21 июня, сборная Франции в рамках группы D проведет матч против команды Нидерландов.
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