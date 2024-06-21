Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024
Комментарии

"Один из лучших". Гризманн оценил важность Мбаппе для сборной

"Один из лучших". Гризманн оценил важность Мбаппе для сборной
©x.com/equipedefrance

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о состоянии своего партнера по национальной команде Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Мбаппе в концовке матча первого тура групповой стадии Евро-2024 с Австрией (1:0) получил перелом носа и был немедленно госпитализирован.

"Мбаппе в хорошем состоянии, хотя его нос немного опух. Его участие будет зависеть от того, как он себя чувствует. Команда должна адаптироваться. Пока мы не знаем, выйдет ли Килиан на поле. Это один из лучших футболистов мира, играть вместе с ним и без него – большая разница", - передает слова Гризманна RMC Sport.

Сегодня, 21 июня, сборная Франции в рамках группы D проведет матч против команды Нидерландов.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Гризманн Антуан Мбаппе Килиан Франция Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:40
Евро-2024
©x.com/equipedefrance "Один из лучших". Гризманн оценил важность Мбаппе для сборной
Сегодня , 13:56
Евро-2024
©depositphotos.com/mrogowski_photography Роналду выбрал дату ухода из сборной
Сегодня , 13:16
Евро-2024
©x.com/knvb В ПСЖ хотят заработать 100 миллионов на "чужой" звезде: известны детали
Сегодня , 12:56
Евро-2024
©X.com/EURO2024 Победа Испании возмутила короля. Он обратился к тренеру
Сегодня , 12:40
Евро-2024
©x.com/Azzurri Обладателя "Золотого мяча" избили и ограбили во время матча на Евро
Сегодня , 11:20
Евро-2024
©x.com/equipedefrance Нидерланды - Франция: где и как смотреть матч Евро-2024
Сегодня , 10:55
Евро-2024
©x.com/equipedefrance В сборной Франции нашли замену Мбаппе на Евро-2024: Килиану сломали нос
Сегодня , 10:30
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Роналду тремя словами описал сборную Португалии на Евро-2024
Сегодня , 10:00
Евро-2024
©instagram.com/fudbalskisavezsrbije/ Экс-игрок клуба КПЛ прокомментировал скандал на Евро-2024
Сегодня , 09:29
Евро-2024
©Кадр из видео Свадьбу остановили ради просмотра матча Евро-2024
Сегодня , 08:59
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Польша - Австрия
Сегодня , 08:45
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Испания и Италия установили рекорд на Евро-2024
Сегодня , 07:20
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Словакия - Украина: прямая трансляция матча Евро-2024
Сегодня , 01:56
Евро-2024
©x.com/EURO2024 На чемпионате Европы по футболу определился второй участник плей-офф
Сегодня , 01:54
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Испания и Италия выявили победителя в матче "группы смерти" на Евро-2024
Вчера , 23:18
Евро-2024
©twitter.com/EURO2024 В матче Дания - Англия побили достижения Евро-2020 и ЧМ-2024
Вчера , 22:53
Евро-2024
©instagram.com/england Англия впервые пропустила и лишилась победы на Евро с рекордом
Вчера , 22:23
Евро-2024
©facebook.com/equipedefrance Мбаппе показал маску, в которой сыграет на Евро после перелома носа
Вчера , 22:05
Евро-2024
©twitter.com/England Харри Кейн забил гол на Евро и вошел в историю английского футбола
Вчера , 20:23
Евро-2024
©twitter.com/FSSrbije Скандальный экс-игрок "Реала" сотворил историю на Евро-2024
Вчера , 19:58
Евро-2024
©facebook.com/NogometnazvezaSlovenije Драмой завершился матч обидчика Казахстана на Евро-2024
Вчера , 17:50
Евро-2024
©кадр из видео Гостеприимство по-немецки: на Евро необычным способом поддержали фанатов
Вчера , 16:59
Евро-2024
©кадр из видео Необычный предсказатель назвал победителя матча "группы смерти"
Вчера , 15:10
Евро-2024
©instagram.com/fudbalskisavezsrbije/ Скандал на Евро-2024: сборная пригрозила сняться
Вчера , 11:22
Евро-2024
©instagram.com/millitakimlar/?hl=en На Евро-2024 повторили лучший гол года. Как это связано с Казахстаном?
Вчера , 09:40
Евро-2024
©instagram.com/cristiano/ Криштиану Роналду взорвал интернет фразой перед ударом на Евро-2024
Вчера , 09:00
Евро-2024
©instagram.com/england/ Дания - Англия: прямая трансляция матча Евро-2024
Вчера , 07:40
Евро-2024
©instagram.com/swissnatimen На Евро-2024 повторили рекорд Роналду и вошли в историю
Вчера , 01:55
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Швейцария лишила себя досрочного выхода в плей-офф на Евро
19 июня, 23:59
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Модрич нашел способ для Хорватии выйти в плей-офф Евро-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus