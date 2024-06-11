"Очень трудно". Роналду сделал заявление о своей карьере перед Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими устремлениями к самосовершенствованию и отметил свои лидерские качества, сообщают Vesti.kz. 39-летний нападающий саудовского "Аль-Насра" сыграет на предстоящем чемпионате Европы.

"Мы стараемся совершенствоваться из года в год. Всегда можно стать лучше. Я думаю, что у меня много сильных качеств, но всегда будут вещи, которые можно улучшить. С возрастом некоторые качества теряются, поэтому важно адаптироваться.

Это ключевое слово. Если хочешь играть долго, нужно обладать желанием адаптироваться и качествами, необходимыми для этого. Я всегда старался это делать. Неслучайно я уже 20 лет играю на самом высоком уровне. Поддерживать этот уровень очень трудно. Только приложив максимум усилий и потрудившись как следует, можно достичь таких показателей.

У каждого профессионального игрока свой стиль. Я думаю, что лидерство основано на том, кем мы являемся, как мы себя чувствуем и чему мы научились на своем профессиональном пути. Я стараюсь вести за собой таким образом, который считаю продуктивным. Я хочу быть игроком, который помогает другим, кем-то, на кого могут равняться мои партнеры, считать примером для подражания, и быть хорошим профессионалом.

Мне нравится быть примером, я часто это говорю. Я не из тех, кто много говорит, но мне нравится демонстрировать партнерам, кем я есть. Если ситуация складывается плохо, если все идет не так, как хотелось бы, нужно понимать, как успокоить или поддержать игроков. Когда же все идет удачно, надо просто быть рядом и работать вместе на благо команды.

У каждого лидера свои особенности. Но в нашей команде много игроков, которых можно назвать лидерами. Думаю, что это одна из причин, почему у нас такая классная команда", — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.