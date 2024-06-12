Обидчик Казахстана в отборе к Евро-2024 отменил сенсацию

Сборная Греции по футболу провела товарищеский матч с Мальтой. Встреча, прошедшая в Гредиге, завершилась со счетом 2:0 в пользу греков, передают Vesti.kz.

Голы забили Анастасиос Бакасетас (7-я минута, с пенальти) и Христос Цолис (15-я). Тем самым Греция не позволила состояться сенсации в данной игре.

Напомним, Греция встречалась с Казахстаном в рамках отбора к чемпионату Европы-2024 через Лигу наций и разгромила команду Магомеда Адиева со счетом 5:0. В решающем матче за путевку на континентальный турнир греческая команда проиграла Грузии (0:0, по пенальти 2:4).

Евро пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.