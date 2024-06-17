Нойера раскритиковали за автогол на Евро: Мануэль ответил хейтерам

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер ответил на критику, направленную в его адрес во время чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

В матче-открытия против Шотландии Нойер не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Германия победила с разгромным счетом 5:1.

"Я ничего не читал. Я всегда занимаюсь анализом своей игры только вместе с ответственными за это людьми. Мы всё обсуждаем, смотрим фрагменты и оцениваем мою игру, исходя из этого. Так что я не особо задумывался о критике в свой адрес. Важны доверительные отношения между тренерами, другими игроками и мной. А доверия в нашей команде очень много", - сказал Нойер на пресс-конференции.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира пройдут на десяти стадионах в десяти городах.