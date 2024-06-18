Новый рекорд Роналду или где смотреть матч Евро-2024: Португалия - Чехия

Сегодня, 18 июня, сыграют сборные Португалии и Чехии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча первого тура группы F состоится в Лейпциге на "Ред Булл-Арена - Центральштадион", а обслужит ее итальянец Марко Гуида. Начало - в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Добавим, что для португальца Криштиану Роналду - этот турнир станет шестым Евро в карьере. Он станет абсолютным рекордсменом по этому показателю. Также если футболист выйдет на поле, он доведет число матчей на континентальном первенстве до 26-ти.

Напомним результаты прошедших матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия 5:1, Венгрия - Швейцария 1:3;

группа В: Испания - Хорватия 3:0, Италия - Албания 2:1;

группа D: Польша - Нидерланды 1:2; Австрия - Франция 0:1

группа C: Словения - Дания 1:1, Сербия - Англия 0:1.

группа E: Бельгия - Словакия 0:1, Румыния - Украина 3:0.