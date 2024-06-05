Неожиданным исходом завершился матч Италия - Турция перед Евро-2024

Футболисты сборной Италии и Турции провели товарищеский матч перед чемпионатом Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Болонье и завершилась со счетом 0:0, что несвойственно для контрольных игр.

9 июня Италия проведет еще один спарринг, на этот раз против Боснии и Герцеговины, а 10-го числа Турция встретится с Польшей.

В группе В Евро-2024 Италия сыграет с командами Испании, Хорватии и Албании. В квартете F Турция будет соперничать со сборными Грузии, Португалии и Чехии.

Италия - победитель Евро-2020.

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