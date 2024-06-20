Необычный предсказатель назвал победителя матча "группы смерти"

В Индонезийском зоопарке появился новый прорицатель. Им стал орел-оракул по имени Ромео, который предсказывает результаты матчей чемпионата Европы, передают Vesti.kz.

Ясновидящий клюет и поднимает клювом флаги противников. Таким образом он предсказывает счет.

Орел сделал свой прогноз на центральный матч группы В, которую называют "группой смерти". Ромео "наклевал" счет 5:2 в пользу сборной Испании в матче против команды Италии.

Быть прорицателем очень тяжело и энергозатратно. Поэтому сразу после предсказаний Ромео улетел отдохнуть и восстановить силы.

Окажется ли орел прав, мы узнаем совсем скоро. Матч состоится сегодня, в ночь с 20 на 21 июня, в 00:00 по казахстанскому времени.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.