Названы шансы команды Роналду на Евро-2024

Экс-футболист "Зенита" и сборной Португалии Мигел Данни оценил шансы сборной Португалии на Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт".

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июня португальцы стартуют на чемпионате Европы. В первом туре группы F Криштиану Роналду со своими партнерами сыграет против Чехии.

"У меня очень высокие ожидания от сборной Португалии на Евро-2024, потому что у нас самые опытные и талантливые футболисты в мире. К тому же они все играют в больших командах. Конечно, сегодня Португалия должна обыграть Чехию, я верю в успех нашей сборной", - сказал Данни.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии. Он начался 14 июня и завершиться 14 июля.