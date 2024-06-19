Названы претенденты на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро

УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.
На награду претендуют следующие игроки:
- Мерт Мюлдюр (Турция) в матче с Грузией (3:1);
- Николае Станчу (Румыния) в матче с Украиной (3:0);
- Николо Барелла (Италия) в матче с Албанией (2:1);
- Арда Гюлер (Турция) в матче с Грузией (3:1).
Настало время выбрать Лучший гол первого тура❗ В числе кандидатов Мерт Мюлдюр, Николае Станчу, Николо Барелла и Арда Гюлер ⚽— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 18, 2024
Голосуй➡️https://t.co/3NL9HzKlUo#ЕВРО2024 pic.twitter.com/3supLGIrkD
Сегодня, 19 июня, пройдут матчи второго тура, за новостями Евро можно следить по этой ссылке.
Напомним результаты всех матчей первого тура:
группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;
группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1;
группа C: Словения - Дания - 1:1, Сербия - Англия - 0:1;
группа D: Польша - Нидерланды - 1:2, Австрия - Франция - 0:1;
группа Е: Румыния - Украина - 3:0, Бельгия - Словакия - 0:1;
группа F: Турция - Грузия - 3:1, Португалия - Чехия - 2:1.
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